12 Temmuz'da Bolu'da kampa giren Ahlatcı Çorum FK, 25 Temmuz itibariyle Bolu kampını tamamladı. 13 gün süren kamp boyunca performansı ile ön plana çıkan isim Fransız futbolcu Mehdi Boudjemaa oldu. Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın kamp boyunca performansından memnun kaldığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu hırsı ve istekli görüntüsü ile beklentileri karşılayacağının mesajını verdi.

Kamp süresince hiç bir antrenmanı kaçırmayan Mehdi Boudjemaa, futbolcuğunun yanı sıra ikili ilişkilerinde de takımın en sevilen ismi olmayı başardı.

Editör: RIFAT KARA