Çorum merkez ve ilçelerdeki tüm genç yeteneklere dokunmak onları sporla tanıştırmak adına girişimlerde bulunan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı'nın son durağı Mecitözü'ne bağlı Çitli Şehit Dursun Demirkol İlk ve Ortaokulu oldu. Burada öğrencilerle bir araya gelen Başkan Arıcı, öğrencilerin spordaki yeteneklerine göre kısa bir tarama yaptı. Yetenekli öğrencileri kulüplere kayıt olarak kendilerini daha çok geliştirme tavsiyesinde bulunan Arıcı, ziyaret sonunda öğrencilere forma, eşofman gibi hediyeler takdim etti.



Editör: RIFAT KARA