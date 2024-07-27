Süper Lig'e veda ederek yeni sezonda Çorum FK'nın da yer aldığı Trendyol 1.Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor'da defansa takviye geldi.

Yeni sezonda şampiyon olarak yeniden Süper Lig'e yükselmek isteyen İstanbul temsilcisi transferde hız kesmiyor. Genç ve gelecek vad eden isimleri kadrosuna katarak hem geleceğe yatırım yapan, hem de kadrosunu güçlendiren Pendikspor yönetimi Bursaspor'dan 22 yaşındaki defans oyuncusu Ertuğrul Kurtuluş'u renklerine bağladı.

Genç oyuncu geçen sezon Bursaspor forması ile 31 maça çıkarken, 2703 dakika ise sahada kalmayı başardı.



Editör: RIFAT KARA