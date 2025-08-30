5 Ekim’de sezonun ilk maçına Rize’de çıkacak olan Çorum Voleybol Spor Kulübü önceki gün Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına start verdi. Antrenör Deniz Kılıç nezaretinde gerçekleşen sezonun ilk antrenmanı altyapı ağırlıklı oyuncularla gerçekleşti. 8 Eylül’e kadar altyapı ağırlıklı oyuncularla hazırlıklarına devam edecek olan Çorum’un sultanları 8 Eylül’den sonra yeni transferlerin takıma katılımı ile tam kadro hazırlıklarını sürdürecek.

Önceki gün akşam saatlerinde gerçekleşen sezonun ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başlarken, daha sonra çabukluk ve kuvvet çalışması ile devam etti. Kırmızı-Siyahlılar son bölümde file dibinde pas ve smaç çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.