Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Final müsabakaları İzmir’de devam ediyor. Serkan Karaman’ın kafile başkanlığını yaptığı, Derya Karaman’ın ise antrenörlüğünü üstlendiği Çorum kız takım final grubunda ilk maçında Eskişehir’i 3-0, ikinci maçında Çankırı’yı 3-1 ve üçüncü maçında ise Diyarbakır’ı 3-0 yenerek grubunu 9 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek final maçında bugün İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda Mersin ile karşılaşan yıldız sultanlar bu maçı da 3-0 kazanarak Türkiye’nin en iyi 4 takımının mücadele edeceği yarı finale yükseldi.

Çorum’un yıldız sultanları yarın saat 11.00’de İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda Antalya ile karşılaşacak. Bu karşılaşma İzmir Voleybol Medya Grubu Youtube sayfasından canlı olarak yayınlanacak.