Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi lideri Arca Çorum FK, 22 Ağustos’ta Sarıyer’le sahasında oynadığı maçla ilgili para ve tribün blok kapatma cezasına çarptırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kırmızı-siyahlı ekibe taraftarlarının neden olduğu “saha olayları” nedeniyle 165.000 lira para cezası, saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu VİP Tribün C blokta yer alan taraftarların, “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle de eylemin gerçekleştiği Doğu Tribün D4 ve D5 ile Kuzey Tribün E4 ve E5 numaralı bloklarda yer alan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle Vanspor maçına girişlerinin engellenmesine karar verdi.