Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, 7 Eylül’de yapılacak olan Seçimli Genel Kurul öncesi Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Arıcı’ya, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Sevinç ve İl Hakem Kurulu eski Başkanı Recai Kuzey eşlik etti.

Görüşmede amatör sporun gelişimi, kulüplerin ihtiyaçları ve genel kurul sürecine ilişkin istişarelerde bulunuldu.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, amatör spora verdikleri destek için Belediye Başkanı Muhsin Dere’ye teşekkür ederek, “Amatör sporun en büyük gücü yerel yönetimlerin katkılarıdır. Çorum’da sporun gelişmesi için iş birliğine büyük önem veriyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Muhsin Dere ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Amatör spor kulüplerimiz gençlerimizin geleceği için büyük bir misyon üstleniyor. Biz de Sungurlu Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olacağız” ifadelerini kullandı.