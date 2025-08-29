Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren ve ilk 3 maçını kazanarak lider durumda bulunan Arca Çorum FK, 4.hafta maçında, Pazar günü Keçiörengücü ile Ankara’da karşılaşacak. Bu karşılaşma, iki takım arasındaki 7’nci maç olacak.

Zorlu maç öncesinde iki takım arasındaki rekabet merak ediliyor. Peki, Ankara Keçiörengücü ile Arca Çorum FK maçlarında hangi takım üstün? Rakamlar, Arca Çorum FK’nın açık ara üstünlüğünü gösteriyor.

TAM 6 KEZ KARŞILAŞTILAR

Profesyonel liglerdeki 14’üncü sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Keçiörengücü ile bugüne kadar tamamı ligde olmak üzere 6 kez karşılaştı. Bu maçların 4’ünü Arca Çorum FK, 1’ini Keçiörengücü kazanırken, 1 karşılaşma ise berabere bitti.

ANKARA’DA 3’TE 3

İki takım arasındaki 6 maçın 3’ü Çorum’da, 3’ü ise Ankara’da Oynandı. Arca Çorum FK, sahasında çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alırken, Ankara ise 3 maçı da kazandı.

REKABET BERABERLİK’LE BAŞLADI

Arca Çorum FK ile Keçiörengücü ilk kez 2012-2013 sezonunda karşılaştı. O zamanki adı Çorum Belediyespor olan Arca Çorum FK’nın 3.Lig’deki ilk sezonunda, ilk maç 15.haftada Çorum’da oynandı. 9 Aralık 2012’de, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maç 1-1 bitti.

Sezonun ikinci yarısında, Ankara’da oynanan 32.hafta maçını Arca Çorum FK 3-2 kazandı.

TEK YENİLGİ ÇORUM’DA

İki takım, 10 yıl aradan sonra 2023-2024 sezonunda, bu kez 1.Lig’de rakip oldu. İlk yarı maçı yine Çorum’da oynanırken, taraflar 11.hafta maçında karşılaştı. 4 Kasım 2023’te, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçta Arca Çorum FK ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

SON 3 MAÇI ÇORUM FK KAZANDI

Sezonun 28.haftasında, Ankara’da oynanan maçı Arca Çorum FK 2-1 kazanırken, geçen sezon iki maç da aynı skorlarla bitti. 11.haftada, Ankara’dan 3-2’lik galibiyetle dönen Arca Çorum FK, evinde oynadığı 30.hafta maçını da 3-2 kazandı.