Yeni sezona Efeler Ligi parolası ile girecek olan Sungurlu Belediyespor’da hazırlıklar aralıksız devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transferde titiz bir çalışma yürüten Sungurlu Belediyespor yönetimi Başantrenör Mustafa Özdemir’in raporu doğrultusunda şuana kadar 3’ü iç transfer, 9’u dış transer olmak üzere 12 oyuncuyu renklerine bağladı.

Kırmızı-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan pasör Gökhan Çatal, Gümüşhane Gümüşsü takımından pasör Emircan Başarır, Bigadiçspor’dan libero Salih Özdemir, yine Bigadiçspor’dan smaçör Eren Kanlı, Gümüşhane Gümüşsu’dan smaçör Erenhan Can, TÜRŞAT’tan Berke Eray Yetkin, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’dan orta oyuncu Enes Han Can, İran Efeler Ligi’nden Tayyeb Einisamarein ve Katar 1.Ligi’nden Mahmood Rasooli’nin transfer edildiği duyuruldu.

Yönetim ayrıca, iç transferde libero Mehmet Cam, orta oyuncular A.Kaan Karaçil ve Taha Anıl Özdemir ile yeniden sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda Mustafa Özdemir’in yardımcı antrenörlüğünü ise Yunus Emre Özyurdakul ve Okan Orhan Demirbaş’ın yapacağı da belirtildi.