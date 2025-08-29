7 Eylül’de gerçekleşecek olan Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Seçimli Genel Kurul’da aday olduğunu açıklayan Sinan Avşar Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Eray ile birlikte Dere’yi makamında ziyaret eden Sinan Avşar’a Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray ve Sungurlu Belediyespor antrenörü Kıvanç Kaya eşlik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Avşar, genel kurul süreci ve amatör spora dair projeleri hakkında Başkan Dere’ye bilgi verdi. Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, amatör sporun gelişmesi için yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceklerini ifade etti.