Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleşen “Zafer Koşusu’nda heyecan sona erdi. İtfaiye Parkı Koşu Pisti’nde gerçekleşen yarışlar, küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar (kız-erkek) olmak üzere 5 kategoride yapıldı.

Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül gözetiminde gerçekleşen yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu:

Küçük kızlar (1000 metre): 1.Zehranur Şengül, 2.Zeynep Asya, 3.Erva Ağın, 4.Azra İlci.

Küçük erkekler (1000 metre): 1.Hamza Uysal, 2.Burak Aktaş, 3.Turgay Alp Canan, 4.Ömer Faruk Dallı.

Yıldız kızlar (1500 metre): 1.Rabia Sarmaşık, 2.Esma Karabulut.

Yıldız erkekler (1500 metre): 1.Arda Baltacı.

Genç kızlar (2000 metre): 1.Hayrunisa Aksoycuk, 2.Nilsu Şahin, 3.Yaren Köymen.

Genç erkekler (2000 metre): 1.Metehan Özünal, 2.Ömer Asaf Taşkoyan.

Büyük erkekler (3000 metre): 1.Ömer Önder Karabulut.

Veteran erkekler (3000 metre): 1.Halil Özsoy, 2.İsmail Can, 3.Abdullah Yılmaz, 4.İbrahim Yıldırım.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.