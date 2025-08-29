Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, Baş antrenör Mustafa Özdemir, yardımcı antrenör Yunus Emre Özyurdakul ve Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımı voleybolcuları başlayacak yeni sezon öncesi öğle yemeğinde bir araya geldiler.

Şu anda 1. Ligde mücadele eden Çorum'umuzda ve bölgemizde voleybol branşındaki tek temsilcimiz Sungurlu Belediyespor Voleybol takımımızla yeni sezon hedefimizi; her alanda olduğu gibi Süper Lig olarak belirlendi. Belediye Başkanı Muhsin Dere yapmış olduğu paylaşımda; "Spor şehri Sungurlu" idealimizden hareketle, futbolda olduğu gibi voleybolda da gençlerimize desteğimizin tam olduğunu bildiriyor; şehrimizin temsilcisi efelerimize, Efeler Ligi yolundaki mücadelelerinde başarılar diliyorum. " ifadelerinde bulundu.