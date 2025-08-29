Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor’a eski futbolcusu Atanas Kabanov’un bonservisinden kalan borcundan dolayı FİFA tarafından verilen transfer yasağının kaldırıldığı açıklandı.

Sakaryaspor yönetiminin, transfer yasağına engel olan 67 bin Euro’yu ödeyip yasağı kaldırdığı belirtilirken, önceki gün Kocaelispor’dan prensip anlaşmasına varılan Vukovic’in lisans işlemlerine başlanıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Sakaryaspor’un eski teknik direktörü Suat Kaya’ya olan borcunu 1 Milyon TL’lik borcun ise kulübün TFF alacaklarından kesileceği belirtildi.