Arca Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK’da yaşanan başkanlık değişimi sonrası iki ayrı açıklama yaptı.

Kulüp başkanlığı görevinden ayrılan Oğuzhan Yalçın’a emekleri için teşekkür eden Dere, kulübün yeni başkanı Baran Korkmazoğlu’na ise başarı dileklerinde bulundu.

Dere, Oğuzhan Yalçın’la ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimizin gözbebeği Çorum FK’mızda futbolculuk kariyeri dahil olmak üzere yöneticilik yaptığı 7 sene boyunca çok büyük emekleri olan Oğuzhan Yalçın kardeşime bugüne dek kulübümüz için yaptıkları adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Kulüp Başkanlığı süreci boyunca bin bir emek ve türlü zorluklarla mücadele ederek 2. Lig Şampiyonluğuyla takımımızı bugünlere getiren ve 1. Lig'de de alnımızın akıyla boy göstermemize vesile olan değerli dostuma bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum.

ARCA Çorum FK camiası sana minnettardır Oğuzhan Başkan” ifadelerini kullandı.

Dere, Baran Korkmazoğlu ile ilgili açıklamasında ise, “ARCA Çorum FK'mızda gerçekleşen bayrak değişimiyle birlikte Kulüp Başkanlığı görevini ifâ edecek olan değerli kardeşim Baran Korkmazoğlu'na çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum.

Büyük özveri ve emeklerle bugünlere gelen ARCA Çorum FK'mızda Baran Başkanımızın ve kulüp yönetiminin bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da her zaman yanlarında olacağız.

ARCA ÇorumFK ailesi olarak, tek hedefimiz olan Süper Lig için kenetlenecek ve Allah'ın izniyle biz bu sene şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.