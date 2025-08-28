Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Aktepe Stadı’nda oynanacak maçta İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Saat 16.30’da başlayacak maçta Coşkunses’in yardımcılıklarını ise Balıkesir bölgesinden Enes Biroğlu ile Antalya bölgesinden Kadir Akıllı yapacak. Kocaeli bölgesinden Abdulbaki Ayyıldız da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

1 GALİBİYET 3 BERABERLİK

29 yaşındaki orta hakem Reşat Onur Coşkunses, Arca Çorum FK’nın bugüne kadar 4 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda geçen sezon sahasında Manisa FK’yı 3-2 yenerken, İstanbul’da Esenler Erokspor’la 2-2 berabere kaldı. Çorum temsilcisi, 2023-2024 Sezonunda Manisa FK ile deplasmanda 2-2, 2021-2022 sezonunda ise sahasında Diyarbekirspor’la 1-1 berabere kaldı.

KEÇİÖREN 2’DE 2 YAPTI

Coşkunses, Keçiörengücü’nün ise 2022-2023 Sezonunda olmak üzere 2 maçını yönetti. Başkent ekibi sahasında oynadığı bu maçlarda Adanaspor’u 1-0, Bandırmaspor’u ise 3-1 yendi.