Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi eski çalışanlarından, atletizm, masa tenisi, halter ve atıcılık hakemi, futbol eski saha komiserlerinden, emekli Osman Yallım (60) hayatını kaybetti.

Mahmut Atalay Gençlik Merkezi lideri Merve Yallım’ın da babası olan Osman Yallım, bir süredir Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanser tedavisi görüyordu. Bugün, 10.30 sıralarında hayatını kaybeden Osman Yallım’ın cenazesi, ikindi vakti Akşemseddin Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.