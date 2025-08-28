Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Final müsabakaları İzmir’de devam ediyor. Serkan Karaman’ın kafile başkanlığını yaptığı, Derya Karaman’ın ise antrenörlüğünü üstlendiği Çorum kız takım final grubunda ilk maçında Eskişehir’i 3-0, ikinci maçında Çankırı’yı 3-1 ve üçüncü maçında ise Diyarbakır’ı 3-0 yenerek grubunu 9 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Çorum’un yıldız sultanları yarın (29 Ağustos Cuma) saat 13.00’de İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda Mersin ile karşılaşacak.

Kafile Başkanı Serkan Karaman iyi bir jenerasyona sahip olduklarını ve bugün oynanacak olan Mersin maçını kazanarak yarı finale yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.