6 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği 2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde ikinci yarı heyecanı hafta sonu oynanan 6.hafta maçları ile başladı. Zirvenin en tepesinde yer alan Buharaspor en yakın yakın takipçilerinden biri olan Bayat Belediyespor’a konuk oldu. Bayat İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, ilk yarının son bölümünde konuk Buharaspor kaptan Furkan Sadal orta sahadan attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki takımda son bölüme kadar önemli pozisyonları cömertçe harcarken, dakikalar 87’i gösterdiğinde ev sahibi Bayat Belediyespor beraberlik golünü buldu. Karşılaşmanın 1-1 sona ermesi beklenirken, 90+2.dakikada sahneye çıkan Batuhan Şahin Buharaspor’u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Haftanın diğer maçlarında ise şampiyonluğun bir diğer adayı İkbalspor Gençlerbirliği’ni 8-0’la geçerken, Osmancık Belediyespor ise deplasmanda Kargıserispor’u 7-2 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından 16 puana ulaşan Buharaspor yenilgisiz liderliğini sürdürürken, 15 puana ulaşan İkbalspor ikinci sırada yer aldı. Buharaspor yenilgisi ile yara alan Bayat Belediyespor ise 10 puanla haftayı üçüncü sırada kapattı.

KAPTAN ŞIK GOLÜNÜ

EŞİNE ARMAĞAN ETTİ

Buharaspor’un kaptanı Furkan Sadal, Bayat Belediyespor deplasmanında attığı muhteşem golle hem takımına katkı sağladı hem de duygusal bir jest yaptı. Mücadelenin 40. dakikasında orta sahadan fileleri havalandıran Sadal, bu şık golü evliliğinin ilk yıl dönümü olması nedeniyle eşi Nur Sadal’a armağan etti.

Karşılaşma sonrası duygularını paylaşan kaptan Sadal, “Bu golü hayat arkadaşım Nur’a ithaf ediyorum. Birinci yılımızda böyle bir anı yaşamak benim için çok anlamlı” ifadelerini kullandı.