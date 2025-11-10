Arca Çorum FK’nın sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’yı 3-1 yendiği maçı Türkiye İttifak Partisi Genel Başkanı Sinan Oğan da izledi.

Pazar günü, bir dizi ziyaret kapsamında Çorum’a gelen Sinan Oğan, Arca Çorum FK ile Iğdır FK arasında oynanan Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 13.hafta maçını protokol tribününden izledi. Aslan Iğdırlı olan Sinan Oğan, iki takıma da başarı dileklerinde bulunurken, karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

Maçı izleyenler arasında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı ve aynı zamanda Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere de yer aldı.