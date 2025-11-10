Arca Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK’nın, sahasında şampiyonluk adaylarından Iğdır FK’yı 3-1yendiği maçtan sonra yaptığı açıklamada, ligin en iddialı takımı olduklarını ifade etti.

Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Evimizde konuk ettiğimiz Alagöz Holding Iğdır FK’yı çekişmeli geçen karşılaşma sonucu 3 golle mağlup ederek 3 puanın sahibi olduk.

Bu maç da dahil olmak üzere ligin üst sıralarını ilgilendiren maçlarımıza üst üste çıkacağımız bu süreçte gayemiz, tüm kritik maçlardan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk potasındaki yerimizi daha üst sıralara yükselip muhafaza etmek olmalı.

Bu şehir şampiyonluğu fazlasıyla hak ediyor, bu takım ligin en iddialı takımı, bu camia Anadolu'nun en büyük camialarından biri. Hal böyle olunca, söylemimiz ilk hafta olduğu üzere aynı: O sene, bu sene!

Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve müthiş taraftarımızı kutluyorum.

Dostumuz Iğdır FK’ya da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Dere, geçen hafta, Esenler Erokspor karşısında alınan 3-1’lik yenilgi sonrası da sahada şampiyonluğu yeterince isteyen bir takım izleyemediklerini, bu gidişle Süper Lig’e yükselmelerinin çok zor olduğunu ifade etmişti.