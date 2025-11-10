Arca Çorum FK’nın Alagöz Holding Iğdır FK ile oynadığı maçta sarı kart gören kırmızı-siyahlı 4 futbolcudan biri olan Erkan Kaş, ceza sınırına dayandı.

Sarıyer ve Esenler Erokspor maçlarından iki sarı kartı bulunan Erkan, Iğdır FK karşısında 60.dakikada Cemali’nin yerine oyuna girdi. 90+3.dakikada, topu oyuna geç soktuğu için sarı kart gören Erkan Kaş, 3 sarı karta ulaştı. Deneyimli sol bek bundan sonra göreceği ilk sarı kartla birlikte cezalı duruma düşecek.

Arca Çorum FK’da Attamah da ceza sınırında bulunuyor.