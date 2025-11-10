Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 8.hafta maçında Osmancık Belediyespor sahasında Rize temsilcisi Ordu temsilcisi 52 Çamlıkspor’u konuk etti. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde üstün bir oyun ortaya koyan Osmancık’ın sultanları bu seti 10 sayı farkla kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci ve üçüncü sette zaman zaman zorlanan Çorum temsilcisi zor da olsa iki seti de 25-23 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Üst üste dördüncü galibiyetini alan Osmancık Belediyespor puanını 15’e yükselterek üçüncü sıradaki yerini korurken, konuk 52 Çamlıkspor ise 12 puanda kaldı.

SALON : Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Mustafa Demir, Can Acar.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Beyzanur, Sudem, Feride Ela, Yaren, Nilüfer, Naz, Müfide, Ece, İrem, Zeren, Zeynep, Sevgi, Yasemin, Helin.

52 ÇAMLIKSPOR : Asel Mina, Berfi Su, Nehir, aslı, Mari, Dilara, Azra, Özgü, Zehra, Zuhal, Naz, Derin.

SÜRE: 1 Saat 20 dakika..

SETLER: 25-15, 25-23, 25-23.