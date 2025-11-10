Bahçelievler İlkokulu’ndan bir grup öğrenci, okul idaresinin organizasyonu ile, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK’nın Iğdır FK ile oynadığı 13.hafta maçını stattan izledi.

Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır ve bazı öğretmenlerle birlikte tribündeki yerlerini alan öğrenciler, “Bahçelievler İlkokulu, Arca Çorum Futbol Kulübü’ne başarılar diler” pankartı açan öğrenciler, karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlara Arca Çorum FK’ya tribün desteği verdiler.

Okul Müdürü Özçakır, “Ara tatilimizi Çorum FK ile unutulmaz bir şekilde değerlendiriyoruz. Öğrencilerimizle birlikte hem eğleniyor hem de sporu sevdiren güzel bir anı bırakıyoruz” dedi.

Minik öğrenciler, alınan 3-1’lik galibiyet üzerine büyük sevinç yaşadılar.