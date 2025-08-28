Geçtiğimiz sezon 3.Lig’de Çorum Buharaspor Kadın Futbol takımının kalesini koruyan Çorumlu file bekçisi Kardelen Şura Kuşcu performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 16 yaşındaki Çorumlu futbolcu yeni sezon öncesi birçok 1 ve 2.lig takımlarının radarına girerken, Kuşcu’ya sürpriz bir davet İstanbul’dan geldi. Türkiye’nin dev kulüplerinden Fenerbahçe Kadın Futbol A takım seçmeleri 30 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde gerçekleşecek. Bu seçmelere Çorumlu file bekçisi Kardelen Şura Kuşcu da davet edildi.

Muhabir: RIFAT KARA