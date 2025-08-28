Ligdeki ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta, İstanbul’da Boluspor’a karşı 2-1’lik skorla alan Keçiörengücü’nde Arca Çorum FK mesaisi tüm hızıyla devam ediyor.

Başkent ekibi, Pazar günü sahasında oynayacağı Arca Çorum FK maçının hazırlıklarını teknik direktör Sedat Ağçay nezaretinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik patron Ağçay’ın, Çorum FK karşısında galibiyet odaklı bir oyun planı hazırladığı ve oyuncularını zorlu maça bu yönde hazırladığı belirtildi.

Başkent ekibi, bugün yapacağı antrenmanda Arca Çorum FK maçının taktiğini çalışacak.