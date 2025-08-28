Çorum Valisi Sayın Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, İl Müdürü V. Zeynel Satılmış ve beraberindeki heyet, Dodurga ilçesindeki gençlik merkezi ve spor tesislerini ziyaret etti.

Heyet, Gençlik Merkezi, spor salonu ve futbol sahasında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, tesislerin gençlerin spor ve sosyal faaliyetlerine katkı sağlayacak şekilde işleyişini değerlendirdi. Ziyarette, tesislerin mevcut durumu ve yapılması planlanan geliştirmeler hakkında bilgiler alındı.

Vali Çalgan ve beraberindeki yetkililer, gençlerin spor ve kültürel faaliyetlerde aktif rol almasının önemine dikkat çekerek, tesislerin bölgeye sağladığı katkıların artırılması için çalışmaların süreceğini belirtti.