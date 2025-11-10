Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen profesyonel liglere yönelik bahis soruşturması kapsamında, Çorum FK’da forma giyen Hasan Hüseyin Akinay, Atakan Cangöz, Üzeyir Ergün, Eren Karadağ, Kadir Seven ve Arda Hilmi Şengül'ün disipline sevk edildiği öğrenildi.

Bahis oynadığı tespit edilen oyuncuların, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği bildirildi.

TFF kaynakları, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini ve tedbir kararının sürecin selameti açısından uygulandığını ifade etti.