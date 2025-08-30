Arca Çorum FK’da, zorlu Keçiörengücü maçı öncesinde iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

HASAN HÜSEYİN’İN PARMAĞI KIRILDI

Kaleci Hasan Hüseyin’in, Cuma günü yapılan antrenmanda, bir futbolcunun basması sonucu sol el işaret parmağı kırıldı. Deneyimli eldivenin tedavisinin yoğun şekilde devam ettiği ve 4-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

CANGÖZ DE KEÇİÖREN MAÇINDA YOK

Öte yandan, Atakan Cangöz’ün sağ diz bağ tendonunda ödem oluştuğu ve deneyimli futbolcunun Keçiörengücü maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Atakan’ın, milli aranın ardından, Vanspor maçıyla sahalara dönmesinin ön görüldüğü kaydedildi.

Muhabir: Haber Merkezi