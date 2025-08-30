Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren ve ilk 3 maçını kazanarak lider durumda bulunan Arca Çorum FK, 4.hafta maçında, 31 Ağustos Pazar günü, Ankara’da Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Ligin kayıpsız tek takımı olarak 9 puanla zirvede yer alan Arca Çorum FK, Keçiörengücü karşısında da galibiyet hedefliyor. Kırmızı-siyahlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Ankara’ya gidecek. Teknik direktör Tahsin Tam, tüm planları galibiyet üzerine yaparken, Sarıyer maçındaki ilk 11’e sahaya sürmesi bekleniyor.

İlk 3 haftada 4 puan toplayan Keçiörengücü cephesinde de hedef 3 puan. Son 2 maçında sadece 1 puan alabilen Başkent ekibinin teknik direktörü Sedat Ağçay, Çorum FK maçıyla ilgili oyun anlayışını galibiyet üzerine planlamış durumda.

9 puanlı lider Arca Çorum FK ile 4 puanlı Keçiörengücü arasında, Aktepe Stadı’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Saat 16.30’da başlayacak maçta Coşkunses’in yardımcılıklarını ise Balıkesir bölgesinden Enes Biroğlu ile Antalya bölgesinden Kadir Akıllı yapacak. Kocaeli bölgesinden Abdulbaki Ayyıldız da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.