Arca Çorum FK, 31 Ağustos Pazar günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 4.hafta maçında konuk olacağı Keçiörengücü ile tarihinde 7.kez karşılaşacak.

Profesyonel futbol liglerindeki 14. Sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Keçiörengücü ile daha önce 3’ü Çorum’da, 3’ü Ankara’da olmak üzere 6 kez karşılaştı. Bu maçların 4’ünü Arca Çorum FK, 1’ini Keçiörengücü karşılaşırken, 1 karşılaşma berabere bitti.

Ankara’da oynanan 3 maçı da Arca Çorum FK kazandı.

Çorum FK-Keçiörengücü rekabetinde, Çorum temsilcisi 14, Ankara ekibi ise 11 gol attı.

En son, geçen sezon oynanan 2 maçı da Arca Çorum FK kazandı.