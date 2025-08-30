Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ASKF tarafından ortaklaşa düzenlenen Kulüplerarası Minikler Futbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. 18 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Arca Çorum FK ile Mimar Sinanspor finalde kozlarını paylaştı. İtfaiye Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Arca Çorum FK 1-0 kazanarak şampiyon olmayı başardı. Mimar Sinanspor ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Final maçı öncesi Fetihspor ile Vefaspor üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Aynı sahada oynanan karşılaşmayı Vefaspor 3-0 kazanarak turnuvanın üçüncüsü olurken, Fetihspor ise dördüncü olarak tamamladı.

Dün başlayan Mini minikler futbol turnuvasının tamamlanması ile birlikte Çorum Belediyesi tarafından organize edilecek olan ödül töreni ile hem miniklerde, hem de mini miniklerde dereceye giren takımların kupaları takdim edilecek.