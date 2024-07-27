Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında ilimizi temsil edecek sporcular dün yapılan seçmeler sonunda belli oldu.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan gençler il birinciliğine kızlarda 17 erkeklerde ise sadece sekiz sporcu katıldı. Yapılan maçlar sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcular 12-16 Ağustos tarihlerinde Kastamonu'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Çorum'u temsil edecek sporcular belli oldu.

Yapılan il birinciliğinde sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Genç Bayanlar: 42 kg: 1. Nisa Kalınsazlıoğlu, 2. Nisa Sarıaltın, 3. Zeynep Şahin. 46 kg: 1. Yağmur Sulutaş, 2. Ecrin Ok, 3. Sudenur Uzanır. 49 kg: 1. Kevser İrem Atıc, 2. Kadriye Çeltek, 3. Buse Uzanır. 52 kg: 1. Yağmur Kazak, 55 kg: 1. Sümeyye Yalvaçer. 59 kg: 1. Pınar Cengiz, 2. Amina Zümra Beğdilili. 3. Zeynep Bahriye Nakas. 63 kg: 1. Zeynep Alcılı. 2. Elif Sude Arar, 3. Büşra Şahin.

Genç Erkekler: 51 kg: 1. Beytullah Buğra Yetik, 55 kg: 1. Alperen Bilgin. 59 kg: 1. Mehmet Emin Dinçer. 63 kg: 1. Kuzey Ahmet Doğu, 2. Yağız İsa Bakır. 68 kg: 1. Hüseyin Alataş, 2. Muhammet Erol, 78 kg: 1. Yusuf Veran.



Editör: RIFAT KARA