İskilip Belediyesi, araç filosuna dahil edilen servis minibüslerinden birini ilçedeki sporculara tahsis etti.

NİHAT HOCA’NIN HAYALİYDİ

Geçtiğimiz Ekim ayında geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybeden İskilipgücü Spor Kulübü başkanı ve beden eğitimi öğretmeni Nihat Armutcu’nun en büyük hayallerinden biri olan sporcu servisi projesi hayata geçmiş olurken, servis aracı giydirilmesinde Belediye Başkanı İsmail Çizikçi’nin talimatıyla Nihat Armutcu’nun yanı sıra İskilip Belediye Spor Kulübü’nün milli güreşçisi Özdenur Özmez ve futbol takımının fotoğrafı da yer aldı.

Öte yandan, İskilip’in spordaki sembolü olan merhum Nihat Armutcu’nun isminin bir spor tesisine verilmesi yönünde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.