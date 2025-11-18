Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Süper Lig ve Gelişim Ligi müsabakaları 14-16 Kasım tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde gerçekleşen müsabakalarda Çorum’u Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü temsil etti. Gelişim Ligi müsabakalarında Bayburt Trekking Spor Kulübü’nü 7-0, İstanbul Gençlikspor’u 5-2 mağlup eden Çorum temsilcisi Ankaragücü’ne ise 6-1 yenilerek Gelişim Ligi’ni beşinci sırada tamamladı.

Çorum temsilcisi Süper Lig 8.etap müsabakalarında ise Muğla Gençlikspor’u 7-0, Ankara Genç Yıldızlar Spor Kulübü’nü 7-0 yenerek 2025 sezonunun 8.etabı altıncı sırada tamamladı.