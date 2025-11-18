Arca Çorum FK’nın Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor’da uzun süredir sakat olan Nijeryalı kanat oyuncusu Tosin Kehinde’nin sahalara döndüğü açıklandı.

Eylül ayının ortalarında kas yırtığı yaşayan ve uzun süredir tedavi gören Kehinde’nin tedavi sürecinin tamamlandığı ve antrenmanlara başladığı kaydedildi. Deneyimli oyuncunun Arca Çorum FK maçında oynaması beklenmiyor.

Eylül ayında Macaristan’ın Ferencvaros takımından transfer edilen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Balıkesir temsilcisiyle henüz resmi maça çıkamadı.

GANİ DE DÖNDÜ

Öte yandan, Iğdır FK maçında sakatlanan ve sağ arka üst adale hamstring bölgesinde orta düzeyde kanama ve ödem tespit edilen Gani Burgaz’ın da iyileştiği açıklandı. 19 yaşındaki sağ bekin antrenmanlara başladığı kaydedildi.