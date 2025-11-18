Arca Çorum FK, Bandırmaspor’la Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 14.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Çağdaş Çavuş nezaretinde, Bülent Üstüner Sahası’nda ısınma ile başlayan antrenman pas çalışmasının ardından dar alanda taktiksel çalışmayla devam etti. Bandırmaspor maçının taktiğini içeren çalışmanın ardından antrenman 4 büyük kaleli oyunla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip bugün yapacağı antrenmanla kritik maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Muhabir: Haber Merkezi