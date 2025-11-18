2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları Japonya’nın başkenti Tokyo’da devam ediyor. Badmintoncu Muhammed Mahmut Sert’ten sonra Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Eren Uzun da Türkiye adına madalya mücadelesi verecek.

Olimpiyatların açılış töreni 80 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilirken, Türkiye 186 sporcuyla en kalabalık ülke olarak törendeki yerini aldı. Törene Eren Uzun ve badminton branşında Türkiye’yi temsil eden Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sporcusu Muhammed Mahmut Sert de katıldı.

Türkiye, 25 Kasım’a kadar devam edecek olan Olimpiyatlara futbol, hentbol, atletizm, yüzme, güreş, karate, bisiklet, tekvando, basketbol, voleybol, judo, oryantiring, bowling, tenis, masa tenisi, golf, atıcılık ve badminton olmak üzere 18 branşta katılıyor. Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Eren Uzun, serbest stil 74 kiloda madalya mücadelesi verecek.