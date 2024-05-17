Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U15 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakalar 14-17 Mayıs tarihleri arasında Çankırı'da yapıldı. B grubunda mücadele eden Çorum Anadolu FK ilk maçında Kırıkkale Ayyıldızspor'u 4-0 yenerken, grupta oynadığı ikinci maçında penaltı atışları sonunda Samsun Büyükşehir Belediyespor'u 4-3 yenerek grubunu lider tamamladı.

Bugün Çankırı KEM Sahası'nda A grubu birincisi Atakum Belediyespor ile final maçında karşılaşan Çorum Anadolu FK rakibine 3-1 yenilerek finallere veda etti.

Editör: RIFAT KARA