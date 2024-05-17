Trendyol 1.Lig Play-Off ilk tur maçında sahasında Kocaelispor'u 2-1'le geçen Ahlatcı Çorum FK'da galibiyete en çok sevinen isimlerin başında kuşkusuz Başkan Oğuzhan Yalçın geldi. Gerek maddi, gerekse manevi olarak takıma büyük bir hizmet veren Başkan Oğuzhan Yalçın Kocaelispor maçını ikinci yarıda bu kez protokol tribününden değil, maraton tribününde taraftarlarla birlikte izledi. Amigoların yanına çıkarak taraftarı tezahüratlarla coşturan Başkan Yalçın, 90 dakika sonunda galibiyetin gelmesi ile birlikte bir anda kendisini sahanın içine attı. Taraftarı coşkuyla selamlayan Yalçın, taraftara desteklerinden dolayı teşekkür ederek bu sezon bu takımın Süper Lig'e çıkacağını haykırdı.

Başkan Yalçın galibiyet kutlamasına daha sonra futbolcularla birlikte devam etti.

Editör: RIFAT KARA