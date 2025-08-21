Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, ilk iki maçını kazanarak liderliğe yükselirken, spor otoriteleri tarafından Süper Lig yolunda en avantajlı takım olarak değerlendiriliyor. Kırmızı-siyahlı takım uzun lig maratonunda yoluna devam ederken, şehirdeki hava da dalga dalga cadde ve sokaklara yayılıyor. Şehrin cadde ve sokaklarından sonra şehir dışında da birçok yere Arca Çorum FK'ya başarı dileklerini içeren kırmızı-siyahlı bayraklar asılıyor.

MİLLETVEKİLİ

TAHTASIZ DA

KATILDI

"Şehir bizim, takım bizim" sloganıyla başlatılan bayrak asma kampanyasına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da katıldı. Tahtasız, Gazi Caddesi'ne "Çorum FK'mıza Süper Lig yolunda başarılar dilerim" yazılı bayrak astırdı.

Sandıkçılar Arastası esnafı da yine arastaya Arca Çorum FK bayrağı asarak takıma desteklerini gösterdiler.

Çorum, yavaş yavaş kırmızı-siyahlı bayraklarla donatılırken, en dikkat çeken bayraklardan biri de Ankara Yolu'nda Şeker Fabrikası'ndaki 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı Kooperatifi tabelasına asıldı.

Şehrin yakın zamanda tamamen bayraklarla donatılması ve şehirdeki şampiyonluk havasının dalga dalga cadde ve sokaklara yayılması bekleniyor.

