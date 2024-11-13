TV’deki konuşmalarından da tanıdığımız Psikoterapist Senai DEMİRCİ’nin bir yazısından küçük bir alıntıyla başlayalım söze. Bakın ne diyor:

"...kapının zili çaldı. Karşımda uzun zamandır görmediğim bir dostum. Selamlaşıp, kucaklaştık. Çay eşliğinde uzun bir sohbet için salona geçtik. Nasıl geçtiğini anlayamadığımız üç koca saatin ardından misafirim 'Geç oldu, bana müsaade' diyerek noktayı koydu ve kalktı. Ona eşlik ettim. Sokağın başına vardığımızda 'Şimdi ayrılık vakti. Ben gidiyorum, ta ki BENDEN HAYIRLISI GELSİN İNŞALLAH' diyerek elini uzattı. Kucaklaşırken, dostumun ettiği duaya alışkanlıkla 'âmin' dedim.

Eve dönerken, arkadaşımın veda sözleri takıldı aklıma. Düşündüm, düşündükçe ürperdim. Bu bir dua idi. İlk kez duyduğum yaman bir dua. Gayri ihtiyari birkaç kez tekrarladım. Sıcacık duygularla doldum. Bir şey tarafından kuşatılmıştım. Bütün benliğimi dolduran güzel bir şey.

Ertesi gün ilk işim arkadaşımı telefonla aramak oldu. ‘Nedir, nereden duydun?’ diye sordum. Bu özlü duadan çok etkilendiğimi anlayan dostum, 'Hz. İsa'nın, Peygamber Efendimizin geleceğini müjdelediği sözmüş bu.' dedi. Ne güzel dua imiş! 'Tuttum bu duayı.' dedim. Güldü ve 'O halde hiç bırakma.' Ben gidiyorum, ta ki benden hayırlısı gelsin inşallah!"

İçimizi alışık olmadığımız garip duygularla donatan çok farklı bir bakış açısı değil mi? Oysa biz o anda yanımızda olmayan iyi bir insanı anlatırken, söze hep ‘SENDEN İYİ OLMASIN.’ diye başlarız. Ve derinliğine düşündüğümüzde de bu sözün aslında dua değil, beddua olduğu sonucuna ulaşmak pek de zor olmasa gerek. Çünkü ‘Senden başkası, senden daha kötü olsun.’ ya da ‘Sana yol gösterecek, yanlışlarını söyleyecek, zor gününde destek verecek senin üstünde ve daha iyi bilen hiç kimse olmasın.’ gibi bir şey.

İyi de, o zaman ben nasıl yaşarım bu dünyada? Benden iyisi olmadığında beceriksizliklerimi kim düzeltecek? Kim elimden tutup bunalımlardan çekip çıkaracak? Kim yarım bıraktıklarımı tamamlayacak? Ağlayışlarımda kim elimi tutup teselli edecek? Acılarımı kiminle paylaşacağım? Kim sabırsızlıklarımda başımı okşayıp beni frenleyecek? Yetişemediğim yerlere kim yetişecek? Ya da şöyle sorayım: ‘Kim beni benden daha çok sevecek?’

“SENDEN İYİ OLMASIN” da ne demek? Bir başka deyişle de ‘En iyi hep sen ol.’ anlamına gelmiyor mu? Ne kadar bencilce bir söz olduğunu yeni yeni anlıyorum. Niye daha iyisi olmasın? Her yerde ve her zamanda benden iyiler olsun. Hem de çok çok daha iyiler. Ben giderken, çok daha iyisi ve hayırlısı gelsin; beni aşsın, hatta unuttursun. Sonra gelen ondan da iyi olsun. Çünkü toplum olarak hep kötülerle yüz yüze olduğumuz için hiç kimseye güvenimiz kalmadı. Herkes diğerini bir şekilde atlatıp önüne geçme peşinde.

O nedenle dua ederken ‘BENDEN HAYIRLISI GELSİN İNŞALLAH' diye başlayalım. Çünkü bizden daha iyilerine o kadar çok ihtiyacımız var ki! Biz daha fazla bozulmadan, bir an önce gelsinler ve tüm dünyayı saplandığı bu bataktan nasıl çıkabileceğinin yöntemini göstersinler.

Allah, herkesi “Senden iyi olmasın” bedduasından korusun. Âmin.

DÜŞÜNEN SÖZLER:

•Kötüden daha iyi olmak iyilik değildir. SENECA

•İyilik yapamıyorsan, bari kötülüğe mani ol. DESCARTES

•Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır. ÇİN ATASÖZÜ

•Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok. MEVLANA

•Tanrı size istediğiniz insanları değil, ihtiyacınız olan insanları verir. Öyle ki bu insanlar size yardım edecek, sizi incitecek, size acı verecek, sizi terk edecek, sizi sevecek ve olmanız gereken insan olabilmenizi sağlayacaktır. LAOZİ

•İnsanlar ikiye ayrılırlar:

Başkaları için yaşayanlar, başkaları sayesinde yaşayanlar.

Sorun olanlar, çözüm olanlar…

Ümit kıranlar, ümit verenler…

Dert üretenler, deva üretenler…

Şikâyet edenler, çare bulanlar… J. STEİNBECK