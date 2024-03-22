Gençlere yönelik öncelikli olarak uygulamaya sokacakları projelerden birinin "Ücretsiz mahalle düğün salonları" olduğunu belirten Faruk Cıdık, "Şehrimizin değişik semtlerinde yeni inşa edeceğimiz düğün salonlarını, evlenecek gençlerimiz için ücretsiz tahsis edeceğiz. Dar gelirli ailelerimizin düğün masraflarına katkı sağlayacağımız bu salonlarımızda toplantı ve diğer etkinlikler de yapılabilecek." dedi.

İkinci olarak motokros, drift, drag ve off-road gibi motor sporları için pist alanı yapacaklarını dile getiren Cıdık, bu sayede trafik içerisindeki tehlikeli araç sürüşlerinin de önüne geçilebileceğini söyledi.

Gençler için ayrıca çadır kampı ve doğa yürüyüş alanları yapacaklarını açıklayan Cıdık, buralardaki sosyal donatıların doğa bütünlüğünü bozmayacak şekilde tasarlanacağını ifade etti.

Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, son olarak şehrin farklı noktalarında ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz internet sağlayacaklarının müjdesini de verdi.

Editör: Haber Merkezi