Çorumlu emekli polis memuru Ömer Esenkaya, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Bayat-Ankara yolunda feci kazada yaralanan Esenkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un Bayat ilçesi Yenimahalle sakinlerinden, merhum Hacı Mahir Esenkaya'nın oğlu, Sadık, Ahmet ve Mehmet Esenkaya'nın kardeşleri, emekli polis memuru Ömer Esenkaya'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Bayat merkez Şehit Ömer Halisdemir camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Yenimahalle mezarlığında toprağa verilecek.