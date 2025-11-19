Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Çorum Ülkü Ocakları Üniversite Birimi tarafından da saygı, minnet ve şükranla anıldı.

Bu kapsamda, Çorum Ülkü Ocakları Üniversite Birimi üyeleri Atatürk’ü Anma etkinlikleri çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Ata’nın mozolesine çiçek bırakan gençler, ardından saygı duruşunda bulunarak Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı.

Ziyarette konuşan üniversiteli gençler, Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.” sözlerini hatırlatarak, Türk gençliğinin Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma kararlılığını vurguladı.

Ülkü Ocakları temsilcileri, ziyaretin yalnızca bir anma değil, aynı zamanda bir emanete sahip çıkma bilinci taşıdığını belirtti. Türk milletinin istiklaline, istikbaline ve milli birliğine olan inançlarının sonsuza dek süreceğini ifade eden gençler, Atatürk’ün bıraktığı mirası yaşatma sözü verdi.

Öte yandan Çorum Ülkü Ocakları Ortaöğretim ve Asena Birimi de Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında Atatürk’ün aziz hatırasını yaşatmak amacıyla fotoğraf sergisi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portre çalışmasını gerçekleştirdi. “Ülkücü-Türk gençliği olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı yolda durmadan yorulmadan çalışmalara devam edeceğiz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ne mutlu Türk’üm diyene!” diyen gençler Kadeş Barış Meydanı’ndaki etkinlikle takdir topladı.

Muhabir: Haber Merkezi