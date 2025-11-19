Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Maydonoz Döner restoran zincirine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütüne üyelik' ve ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna aykırılık' suçlarından 25'er yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iddianame hazırlandı. FETÖ'nün, uzun yıllar boyunca devam ettirdiği gizliliği uygulamayı sürdürdüğü ve bu çerçevede yeni örgütsel faaliyetlere başladığı ifade edilen iddianamede, FETÖ örgüt mensuplarının finansmanı için yeni yollar aradığı belirtildi. İddianamede işletmenin, Türkiye genelindeki şubeleri vasıtasıyla örgütün güncel yapılanması faaliyetleri kapsamında örgüte finansman sağladığı tespitine yer verildi. Şüpheli şahıslara aylık düzenli kar payı gönderildiği belirtilen iddianamede, yurt dışından şubelere para aktarıldığı ve bu paraların ürün alımı adı altında faturalarla örgüt mensuplarına gönderildiği aktarıldı.

İddianamede yer alan MASAK raporuna göre, FETÖ'den işlem görmüş çok sayıda kişi tarafından şirkete para transferi gerçekleştirildiği belirtilirken, şirketlere ortak olan şüphelilerin banka hesap hareketlerinin olağandışı olduğu ve söz konusu kişilerin gelir seviyeleriyle banka hareketlerinin orantısız olduğu tespitine yer verildi.

İddianamede adı geçen şüpheliler Bahadır Tatlıbaş, Cevat Dalli, Ebubekir Torun, Emrah Ak, Ahmet Mutlu Köylü, Mustafa Sayın, Mustafa Yavuz Özmen, Huzur Özer ve Tahsin Özbay'ın ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma geçirdikleri ve yargılandıkları belirtildi. İddianamede şüphelilerin, Türkiye'de çeşitli illerde, Almanya ve Gürcistan'da restoranları bulunan Maydonoz Döner adlı markanın, "SİGNAL" isimli uygulama üzerinden örgütsel yazışmalar yaptıkları, yurt içi ve yurt dışında illegal ya da yasal yollardan temin edilen fonun örgüt üyelerine iletilmesinde rol aldıkları kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, 9 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma" ve ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 25'er yıla kadar hapis cezalandırılmaları talep edildi.

Muhabir: İHA AJANS