Türkiye’de çocukların sevdiği markalardan biri olan Balkos’un üretici firması olan Şükreden Gıda iflas ediyor.

Türkiye’nin köklü kağıt helva markalarından Balkos/Belkos’un üreticisi Şükreden Gıda, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme, şirkete bir yıl süreyle kesin iflas koruması verdi ve konkordato komiserleri atadı.

Türkiye’de kağıt helva denince akla gelen ilk markalardan olan Balkos (Belkos) ürünleriyle tanınan Şükreden Gıda, yaşadığı ciddi finansal daralma sebebiyle konkordato sürecine girdi. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete daha önce tanıdığı geçici mühletin ardından bu kez bir yıllık kesin koruma kararı açıkladı.

Mahkeme kararına göre şirketin mali durumunun yakından takip edilebilmesi için iki kişiden oluşan konkordato komiser heyeti atanacak. Ayrıca Şükreden Gıda için bir yıl sonra yapılacak kritik duruşma öncesinde komiserlerin kapsamlı bir nihai rapor sunması zorunlu kılındı.

Resmî ilanda yer alan bilgilere göre, konkordato davası şirket alacaklılarından Fiskobirlik tarafından açıldı. Şirketin internet sitesinde paylaşılan geçmişine bakıldığında, Şükreden Gıda’nın 1980’li yıllarda kağıt helva üretimiyle sektöre adım attığı; zaman içinde krokan, cezerye ve bar ürünleriyle ürün yelpazesini genişlettiği görülüyor.