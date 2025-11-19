Zabıta ekipleri, özellikle zincir marketlerde gerçekleştirdikleri kontrollerde son tüketim tarihi geçmiş ürünler, kasa ile reyon fiyatları arasındaki uyum, raf düzeni ve depo koşulları gibi kritik noktaları tek tek kontrol etti. Tespit edilen olumsuzluklarla ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlara ilişkin tutanak tutuldu.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin düzenli aralıklarla devam ettiği vurgulanarak vatandaşların karşılaştıkları sorunları doğrudan Zabıta Müdürlüğü’ne ya da 153 Çağrı Merkezi’ne iletebileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca market denetimlerinin önümüzdeki günlerde de aynı kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi