Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından İlçe genelinde bulunan marketlere yönelik rutin aralıklarla yürütülen denetimler kapsamında bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilmesi üzerine zincir market şubesi Belediye encümen kararıyla 29.10.2025 tarihinde bir gün süreyle faaliyetten men edildi.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşların alışveriş esnasında aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri hususunda uyarıda bulunularak böyle bir durumla karşılaşmaları halinde Alo 153 hattını arayarak ihbarda bulunmaları istendi.

Muhabir: Haber Merkezi