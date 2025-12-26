Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 52’nci yılı dolayısıyla Anıtkabir’deki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Aslanlı yoldan yürüyen kortej, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrine çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra İnönü’nün kabrinin bulunduğu alana geçildi. İsmet İnönü’nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet Halk Partisi ve ailesi adına kabre çelenk bırakıldı.

Saygı duruşundan sonra törene katılanlar, İnönü ailesine taziye dileklerini iletti.

Programa, Cumhurbaşkanlığı temsilcisi, TBMM Başkanı’nın temsilcisi, Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve aile yakınları katıldı.

Tahtasız da anma törenine katıldı

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da, CHP’nin önceki Genel Başkanı ve Türkiye’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü anma törenlerine katıldı.

İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker’in de yer aldığı anma töreninde İnönü’ye minnet duygularını ifade eden Tahtasız, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve başta İsmet Paşa olmak üzere silah arkadaşlarını, saygıyla, şükranla, rahmetle anıyoruz” dedi.