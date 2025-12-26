HİTİTSEM Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 'Diksiyon Eğitimi ' alan kursiyerlere belgeleri Kurum Müdürü Prof. Dr. Ufuk Gergerlioğlu tarafından verildi.

İletişim Uzmanı - Spiker Meltem Danışman Çınar tarafından verilen kurslar yeni dönemde yine yoğun ilgiyle devam ediyor.

Bahabey Caddesi Eski Diş Hastanesi karşısında faaliyet gösteren HİTİTSEM, başarılı diksiyon eğitimleriyle ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Her yaş ve meslek grubundan herkesin katılabildiği Diksiyon kurslarına yeni kayıtlar kabul ediliyor.